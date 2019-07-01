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مصر

السيسى: الخراب كان ينتظر البلاد حال استمرار الخطط القديمة حتى 2016

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:50 م
السيسي
السيسي
ياسمين محمود
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة بحاجة إلى الاجتهاد والعمل، قائلًا: "لازم نشتغل ومافيش وقت لكلام ملوش لزمة.. دولة زى مصر عاوزه على الأقل تريليون دولار ميزانية".

وأضاف السيسي، أنه في أول لقاء للترشح للرئاسة، تحدث عن مصر وعدد سكانها وموازنتها، مؤكدًا الحاجة وبجهد كبير إلى العمل من أجل بناء دولة قوية.

وقال الرئيس السيسى: إننا نعمل على بناء مدن جديدة دون التحميل على موازنة الدولة، والهدف منها أن تعود بعوائد مادية، قائلًا: "إذا كنا استمررنا على الخطط القديمة كانت مصر ستخرب في 2016".

وأضاف السيسي، قائلًا:"إن وزير الكهرباء أخبره قبل 3 أعوام عن ضرورة زيادة كفاءة شبكة الكهرباء لتأمين الكهرباء في مصر"، مشددًا على ضرورة العمل والجهد الكثير والصبر لبناء دولة مصرية قوية، وأن تكون خلال عامين دولة أخرى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح، أمس الثلاثاء، المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، والذي يعقد علي مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية.
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