السيسى: الدولة لا تستطيع وحدها حل المشكلات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، أن الدولة وحدها لا تستطيع أن تنهى الكثير من المشكلات الموجودة في القرى، لكنها تحتاج إلى تكاتف الجميع.



وقال السيسي، أمام جلسة "مبادرة حياة كريمة" ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة: "إن الدولة لا تستطيع وحدها عمل برنامج لكل القرى من أجل إدخال الصرف الصحي والمياه لها".



وشدد على أن الدولة وحدها لا تستطيع النهوض بالقرى الأكثر فقرًا، لافتًا إلى أن هناك 4500 قرية وأكثر من 28 ألف تابع بحاجة للتدخل والتطوير.



وقال الرئيس السيسي: "لن نستطيع أن نسبق الناس في إنهاء كل هذه المشكلات يجب أن ننهي المشكلات مع بعضنا، والدولة لا تستطيع أن تقوم لوحدها بذلك" داعيًا منظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر للتعاون مع الدولة في هذا الجانب لأن حجم المطلوب ضخم للغاية.