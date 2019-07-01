نهب أحد البنوك الكبرى فى النمسا

تكثف الشرطة النمساوية جهودها للقبض على شخص تورط في نهب أحد البنوك الكبرى في مدينة أنسبروك.



وقالت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، إن أحد البنوك تعرض لهجوم في مدينة إنسبروك فى ساعة مبكرة اليوم، مشيرة إلى أن شابًا هدد موظفين في البنك بسكين واستولى على أموال ثم هرب.



وأشارت المصادر إلى أن الشرطة نشرت صورًا من كاميرا المراقبة الخاصة بالبنك والتى أظهرت أن الجاني يبلغ طوله حوالي 1.80 متر وكان يرتدي بنطالًا خفيفًا وسترة سوداء ويضع خوذة على الرأس.



ونوهت المصادر إلى حجم الأموال المسروقة جار جردها، حيث حملها الجاني فى كيس بلاستيك ضخم، وقد عثرت الشرطة على الخوذة الخاصة به بعدما سقطت على الطريق، مشيرة إلى أنه حسب موظفي البنك، فإن ملامح الجاني غير نمساوية، كما أنه استخدم اللغة الإنجليزية وليس اللغة الألمانية فى الحديث مع موظفي البنك.

