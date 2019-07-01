كوريا الجنوبية وفيتنام تتفقان على تبادل الخبرات

اتفقت كوريا الجنوبية مع فيتنام على تبادل خبراتهما في مجال الحصول على التمويل الخاص، لتطوير البنية التحتية.



وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية في سول في بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه في اجتماع بين نائب وزير المالية الكوري الجنوبي "كو يون تشيول" ونظيره الفيتنامي "نجوين دوك ترونج" في سول.



وقال "تشيوك": "إن التمويل الخاص ضروري لفيتنام لتعزيز كفاءة إنتاجها الصناعي وتحسين نوعية حياة شعبها".



من جهته قال المسئول الفيتنامي: "إن تبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية من الممكن أن يكون مفيدًا للخطة الفيتنامية؛ لجذب التمويل المقدم من القطاع الخاص لتشييد الطرق والسكك الحديدية وغير ذلك من البنى التحتية".



يذكر أن كوريا الجنوبية في عام 1995 قد تبنت مشروعات للبنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، ومنذ ذلك الوقت قام مستثمرو القطاع الخاص بتمويل 719 مشروعًا بقيمة 5ر114 تريليون وون "96.7 مليار دولار أمريكي" في جميع أنحاء البلد.

