السيسى: نحتاج 18 تريليون جنيه لنحل مشاكلنا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المبادرات التي تطرحها الحكومة مثل "مبادرة حياة كريمة"، هي محاولة لمعالجة مسائل مزمنة في مناطق الأكثر فقرًا في مصر، ولتكريس الجهود المجتمعة، قائلًا: "طيلة السنوات الماضية الحكومة كانت منشغلة في إدخال الصرف الصحي دون النظر إذا كانت البيوت تصلح للمواطنين أن تعيش فيها ولا لا".



وتساءل الرئيس السيسي، خلال كلمته، بفاعليات المؤتمر الوطني للشباب والمنعقد في العاصمة الإدارية: "هل النمو الاقتصادي متوافق مع التعداد السكاني؟ إحنا دولة محتاجة 18 تريليون جنيه، كي نحل المسائل التي نطرحها في المبادرات"، متابعًا: "بدأنا بالإصلاح الاقتصادي، والآن نسير علي الطريق السليم".



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، والذي يعقد علي مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية.

