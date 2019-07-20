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سياسي

طوالة: مؤتمر الشباب أزال حالة الاحتقان والإحباط لدينا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:18 م
هيثم طوالة رئيس الجبهة
هيثم طوالة رئيس الجبهة
إسلام نصير
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أكدت جبهة شباب الصحفيين، إن مؤتمر الشباب في نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة شكل حالة وجدانية شديدة الخصوصية من الأمل لدى شباب مصر وأزال حالة الاحتقان والإحباط التي كانت تسيطر عليهم في العهود السابقة وفتح لهم طاقات من النور في غد أفضل ومستقبل مشرق تسطع فيه شمس المشروعات العملاقة التي تبني بسواعد أبناء مصر المخلصين، مؤكدة الجبهة على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو أول رئيس مصري يستمع إلى الشباب ويتحاور معهم بقلب الأب وعقل القائد وفكر الزعيم.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: سيذكر التاريخ في أنصع صفحاته بياضًا إن السيسي أعاد شريان الحياة لجيل جديد من الشباب كان مهمشًا وبعيدًا كل البعد عن المشهد السياسي في مصر، حيث يعد هذا المؤتمر بمثابة غرس شجرة جديدة من الانتماء والولاء والعمل في حب وعشق تراب الوطن.

وأضاف طوالة إن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على بناء جسور من التواصل مع الشباب ومواجهة كافة المشكلات والتحديات من خلال الحوار البناء الهادف المباشر من أجل النهوض بالبلاد والتعرف على آمالهم وطموحاتهم فهم عماد الأمة وقادة المستقبل.

وأشار رئيس الجبهة إلى إن السيسي منح شباب مصر حق المشاركة الفعالة في بناء مستقبل وطنهم وصنع القرار وهذا لم يحدث على مر التاريخ مما يؤكد أن شباب مصر في قلب وعقل القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة، أوضح طوالة أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة المؤتمر يحمل رسائل هامة داخليًا وخارجيًا حتى يرى العالم كله هذا الإنجاز العظيم الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات العملاقة التي تسطر ملحمة وطنية جديده للرئيس البطل عبدالفتاح السيسي.
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