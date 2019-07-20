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عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية فى باكستان لـ66 قتيلًا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:05 م
جريدة الدستور
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ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والسيول الناجمة عنها في باكستان إلى 66 قتيلًا و71 شخصًا تعرضوا لإصابات بالغة منذ بداية الفصل الحالي.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية في باكستان، اليوم، أن الأمطار الموسمية أدت كذلك منذ بداية شهر يوليو الحالي إلى تدمير 163 منزلًا و39 محلًا تجاريًا و3 مساجد و3 جسور.

وأضاف أن بين القتلى 20 طفلًا و6 نساء و40 رجلًا، مشيرًا إلى أن إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي يعد الأكثر تضررًا من الأمطار الموسمية والسيول، يليه إقليم كشمير الحرة، ثم البنجاب وبلوشستان.
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