السيسى: مسؤلية الأسرة لا تتمثل فقط فى توفير المأكل والمشرب

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال جلسة مبادرة حياة كريمة.



وأكد الرئيس السيسى، أن الدولة لا تتهرب من المسئولية، قائلًا: "أذكر نفسي وأذكركم بأننا لن نهرب من مواجهة تحدياتنا"، مضيفًا أن بجانب مسئولية الدولة، فهناك مسئولية الأسرة لا تتمثل فقط فى توفير المأكل والمشرب، بل أيضاُ في توفير الرعاية الكاملة للأبناء.



وأضاف السيسى، أننا في حاجة إلى أن نوفر مبالغ كبيرة لصالح صندوق تحيا مصر بعيدًا عن موازنة الدولة المثقلة بالأعباء.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، والذي يعقد علي مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية.



