الإحصاء: 3 مليارات دولار فاتورة استيراد السلع الزراعية خلال 4 أشهر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من السلع الزراعية ارتفعت إلى ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأبريل 2019 مقابل 2.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2018، بزيادة قدرها 348 مليون دولار خلال عام.



وتمثلت أهم الواردات من السلع الزراعية في القمح بقيمة 1.08 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2019، فول الصويا 508.1 مليون دولار، ذرة بقيمة 290.7 مليون دولار، أرز بقيمة 124.3 مليون دولار، فول عريض بقيمة 161.2 مليون دولار.



كان جهاز الإحصاء قد أعلن ارتفاع جملة واردات مصر من دول العالم إلى 26.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأبريل 2019 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2018.