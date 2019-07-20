السعودية تُبقي إنتاجها النفطي دون 10 ملايين في يوليو

قال مصدر نفطي سعودي لـ"رويترز" اليوم الأربعاء، إن إنتاج السعودية من النفط تراجع إلى 9.6 مليون برميل يوميًا في يوليو، وسيظل دون عشرة ملايين برميل يوميًا في الأشهر المقبلة.



وذكر المصدر، أن إنتاج السعودية من الخام في يوليو يقل عن مستواه في يونيو بنحو 200 مليون برميل يوميًا.



وقال: "نعتقد الآن بعد الحديث مع الزبائن والمستهلكين أن السوق تزداد شحا، في الوقت الذي نرى فيه المخزونات التجارية الأمريكية تتراجع".