وفاة الإصابة الثانية بـ"الإيبولا" في جوما الكونجولية

أفاد مصدر طبي كونجولي بوفاة حالة الإصابة الثانية بفيروس إيبولا التي تم تسجيلها في مدينة جوما، كبرى مدن البلاد.



وقال جان-جاك ميمبي، مدير معهد البحوث الطبية الحيوية، الذي يتولى مهمة التعامل مع الإيبولا في البلاد: "لقد توفي المريض صباح اليوم لأن حالته كانت تدهورت بالفعل بعدما تم اكتشاف مرضه متأخرا".



وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري "حالة طوارئ صحية دولية"، بعد تسجيل أول حالة إصابة بالمرض في جوما، وهي مدينة يقدر عدد سكانها بمليوني شخص وقريبة من الحدود مع رواندا.