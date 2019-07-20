جدل حول إعادة نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد قرار المحكمة الرياضية

ألغت محكمة التحكيم الرياضية،، اليوم الأربعاء، قرار إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وطلبت من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إحالة القضية إلى اللجنة المناسبة لاتخاذ قرار.



وترك قرار المحكمة ومقرها سويسرا مصير النهائي معلقًا بعد إلغاء المباراة الأصلية واحتساب الترجي التونسي فائزًا بعد أن غادر لاعبو الوداد المغربي الملعب احتجاجًا على قرار تحكيمي.



وبعد توقف استمر حوالي ساعتين، تم منح الترجي صاحب الأرض الكأس وميداليات الفريق الفائز، لكن طٌلب منه إعادتها بعدما قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي إعادة المباراة على ملعب محايد، بداعي وجود "ظروف غير آمنة".



وبعد طعون من الناديين، قضت المحكمة الرياضية بأن اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي "لا تملك سلطة" إعادة النهائي وأبطلت القرار.



وفي بيان، اليوم الأربعاء، قالت المحكمة الرياضية إنها أحالت الأمر مجددًا إلى الاتحاد الإفريقي حتى "تراجع السلطات المختصة في الاتحاد الإفريقي الوقائع" وتقرر ما إذا كان تجب إعادة المباراة أو لا.