التضامن: 17 أغسطس عودة أول أفواج حجاج الوزارة لمصر

قال رئيس بعثة حج التضامن، أيمن عبد الموجود ا، إن البعثة لديها٢٦٠ مشرفا من بينهم ٨ مشرفات إداريات من السيدات ولا فرق بين السيدات والرجال في التقدم لاختبارات الإشراف، لافتا إلى عودة أول فوج ستكون ١٧ اغسطس وسيبدأ التفويج للمدينة المنورة من يوم ١٤ ذي الحجة.



وأضاف، أنه تم توفير 13 واعظًا هذا العام لحجاج الجمعيات من بينهم 3 واعظات سيدات وهذا لأول مرة وذلك بسبب زيادة عدد الحجاج من السيدات عن الرجال حيث أن ٦٠% من الحجاج سيدات و٤٠ في المائة رجال، لافتا إلي أن وزارة الاوقاف هي التي تحدد وتختار الوعاظ الدينين وليس لوزارة التضامن شأن في ذلك.