الطيران الحربي الروسي يشارك في إخماد حرائق الغابات بسيبيريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها سترسل خلال الساعات القادمة 10 طائرات ومروحيات للمشاركة في إخماد الحرائق المشتعلة بإقليم كراسنويارسك شرقي سيبيريا، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأشار بيان للدفاع الروسية اليوم الأربعاء، إلى أن وزير الدفاع سيرجي شويجو أصدر توجيهاته بتشكيل مجموعة من الطائرات للمساعدة في إخماد حرائق الغابات في إقليم كراسنويارسك.



وأضاف البيان أن 10 طائرات من طراز "إيل-76" و10 مروحيات نقل مجهزة بالمعدات اللازمة ستتوجه إلى المنطقة المذكورة خلال الساعات القليلة القادمة.



وكان الرئيس الروسي قد أصدر توجيهاته في وقت سابق من اليوم لوزارة الدفاع الروسية بالانضمام إلى عمليات إطفاء الحرائق في غابات سيبيريا، التي تشهد حرائق غير مسبوقة.