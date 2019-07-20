الإحصاء: 76% زيادة في فاتورة استيراد الفول خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الفول ارتفعت بنسبة 76.4%، حيث بلغت قيمتها 161.2 مليون دولار خلال الأربعة اشهر الأولى من 2019، مقابل 91.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2018.



وسجلت الواردات من أرز ارتفاعًا ملحوظًا إلى 123.3 مليون دولار خلال الفترة بين شهري ينارير وإبريل 2019 مقابل 9.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بنسبة زيادة قدرها 1206.4%.



يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم ارتفعت إلى 26.2 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2019 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.