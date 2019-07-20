البنك المركزي: المعروض النقدي بمصر يرتفع 11.85%

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، الأربعاء، أن المعروض النقدي في مصر ارتفع 11.85 % على أساس سنوي في يونيو الماضي.



وبلغ المعروض النقدي 3.864 تريليون جنيه مصري "234 مليار دولار" في نهاية يونيو، ارتفاعًا من 3.797 تريليون جنيه في الشهر السابق، وزاد المعروض النقدي 11.65 % في مايو.



