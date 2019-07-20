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تقارير ومتابعات

مع اقتراب عيد الأضحى.. أسعار ومواعيد الأفلام في السينمات

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:54 م
جريدة الدستور
آية سالم
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أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ويعتبر من أكثر المناسبات التي يستغلها المصريين في الخروج وأكثر الأماكن التي يحبذ التوجه لها هي السينمات ومشاهدة الأفلام، ويتمتع هذا العيد بوليمة شهية من الأفلام المميزة، لذلك نعرض لكم مواعيد الأفلام وأسعار التذاكر الخاصة بالسينمات.

سينما كايرو فيستيفال مول
توجد السينما في منطقة التجمع الخامس، وهي من السنيمات التي تمنع دخول الأطفال الأقل من 6 سنوات، ومواعيد وأسعار الأفلام فيها، الحفلة الأولى، الساعة الـ 10:45 صباحا، وسعر التذكرة 60 جنيها، الحفلة الثانية، الساعة الـ 01:15 ظهرا، وسعر التذكرة 60 جنيها، الحفلة الثالثة، الساعة 04:00 عصرا، وسعر التذكرة 90 جنيها، الحفلة الرابعة، الساعة 07:00 مساء، وسعر التذكرة 90 جنيها، الحفلة الخامسة، لساعة 10:00 مساء، وسعر التذكرة 90 جنيها، الحفلة السادسة، في تمام الساعة 01:00 ليلًا، وسعر التذكرة 90 جنيها.

سينما سيتي ستارز
الحفلة الأولى في الساعة الـ 10:00 صباحا، وسعر التذكرة 50 جنيه، الحفلة الثانية في الساعة الـ 12:45 ظهرا وسعر التذكرة 50 جنيه، الحفلة الثالثة في الساعة 03:45 عصرا، وسعر التذكرة 80 جنيها، الحفلة الرابعة في الساعة 06:45 مساء، وسعر التذكرة 80 جنيها، الحفلة الخامسة في الساعة 09:45 مساء، وسعر التذكرة 80 جنيها، الحفلة السادسة في الساعة 12:45 ليلًا، وسعر التذكرة 80 جنيها.

سينما صن سيتي
الحفلة الأولى في الساعة الـ 10:15 صباحا، وسعر التذكرة 50 جنيها، الحفلة الثانية في الساعة الـ 12:45 ظهرا وسعر التذكرة 50 جنيها، الحفلة الثالثة في الساعة 03:45 عصرا، وسعر التذكرة 80 جنيها، الحفلة الرابعة في الساعة 06:45 مساء، وسعر التذكرة 80 جنيها، الحفلة الخامسة في الساعة 09:45 مساء، وسعر التذكرة 80 جنيها، الحفلة السادسة في الساعة 12:45 ليلًا، وسعر التذكرة 80 جنيها.

سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب
الحفلة الأولى في الساعة الـ 10:30 صباحا، وسعر التذكرة 60 جنيه، الحفلة الثانية في الساعة الـ 01:00 ظهرا وسعر التذكرة 60 جنيها، الحفلة الثالثة في الساعة 03:30 عصرا، وسعر التذكرة 80 جنيها، الحفلة الرابعة في الساعة 06:30 مساء، وسعر التذكرة 80 جنيها، الحفلة الخامسة في الساعة 09:30 مساء، وسعر التذكرة 80 جنيها، الحفلة السادسة في الساعة 12:30 ليلًا، وسعر التذكرة 80 جنيها.

سينما أمريكانا بلازا
الحفلة الأولى في الساعة الـ 09:45 صباحا، وسعر التذكرة 50 جنيها، الحفلة الثانية في الساعة الـ 12:15 ظهرا وسعر التذكرة 50 جنيها، الحفلة الثالثة في الساعة 02:45 عصرا، وسعر التذكرة 85 جنيها، الحفلة الرابعة في الساعة 05:15 مساء، وسعر التذكرة 85 جنيها، الحفلة الخامسة في الساعة 07:45 مساء، وسعر التذكرة 85 جنيها، الحفلة السادسة في الساعة 10:15 ليلًا، وسعر التذكرة 85 جنيها.

سينما داندي مول
الحفلة الأولى في الساعة الـ 10:30 صباحا، وسعر التذكرة 50 جنيها، الحفلة الثانية في الساعة الـ 12:30 ظهرا وسعر التذكرة 50 جنيها، الحفلة الثالثة في الساعة 03:30 عصرا، وسعر التذكرة 60 جنيها، الحفلة الرابعة في الساعة 06:30 مساء، وسعر التذكرة 60 جنيها، الحفلة الخامسة في الساعة 09:30 مساء، وسعر التذكرة 60 جنيها، الحفلة السادسة في الساعة 12:30 ليلًا، وسعر التذكرة 60 جنيها.

سينما ليدو
وتقدم السينما خصم للطلبة والمجموعات في الحفلات الصباحية قيمته 10 جنيهات، والحفلة الأولى في الساعة الـ 10:00 صباحا، وسعر التذكرة 20 جنيها، الحفلة الثانية في الساعة الـ 01:00 ظهرا وسعر التذكرة 20 جنيها، الحفلة الثالثة في الساعة 03:30 عصرا، وسعر التذكرة 25 جنيها، الحفلة الرابعة في الساعة 06:30 مساء، وسعر التذكرة 25 جنيها، الحفلة الخامسة في الساعة 09:30 مساء، وسعر التذكرة 25 جنيها، الحفلة السادسة في الساعة 12:30 ليلًا، وسعر التذكرة 25 جنيها.

سينما كوزموس
الحفلة الأولى في الساعة الـ 10:30 صباحا، وسعر التذكرة 35 جنيها، الحفلة الثانية في الساعة الـ 01:00 ظهرا وسعر التذكرة 35 جنيها، الحفلة الثالثة في الساعة 03:30 عصرا، وسعر التذكرة 40 جنيها، الحفلة الرابعة في الساعة 06:30 مساء، وسعر التذكرة 40 جنيها، الحفلة الخامسة في الساعة 09:30 مساء، وسعر التذكرة 40 جنيها، الحفلة السادسة في الساعة 12:30 ليلًا، وسعر التذكرة 40 جنيها.

سينما مترو القاهرة
الحفلة الأولى في الساعة الـ 10:30 صباحا، وسعر التذكرة 40 جنيها، الحفلة الثانية في الساعة الـ 12:45 ظهرا وسعر التذكرة 40 جنيها، الحفلة الثالثة في الساعة 03:30 عصرا، وسعر التذكرة 50 جنيها، الحفلة الرابعة في الساعة 06:30 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها، الحفلة الخامسة في الساعة 09:30 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها، الحفلة السادسة في الساعة 12:30 ليلًا، وسعر التذكرة 50 جنيها.

سينما نايل سيتي
الحفلة الأولى في الساعة الـ 10:30 صباحا، وسعر التذكرة 50 جنيها، الحفلة الثانية في الساعة الـ 12:30 ظهرا وسعر التذكرة 50 جنيها، الحفلة الثالثة في الساعة 03:30 عصرا، وسعر التذكرة 70 جنيها، الحفلة الرابعة في الساعة 06:30 مساء، وسعر التذكرة 70 جنيها، الحفلة الخامسة في الساعة 09:30 مساء، وسعر التذكرة 70 جنيها، الحفلة السادسة في الساعة 12:30 ليلًا، وسعر التذكرة 70 جنيها.

سينما الهرم
الحفلة الأولى في تمام الساعة الـ 10:30 صباحا، وسعر التذكرة 50 جنيها، الحفلة الثانية في تمام الساعة الـ 01:00 ظهرا وسعر التذكرة 50 جنيها، الحفلة الثالثة في تمام الساعة 03:30 عصرا، وسعر التذكرة 50 جنيها، الحفلة الرابعة في تمام الساعة 06:30 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها، الحفلة الخامسة في تمام الساعة 09:30 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها، الحفلة السادسة في تمام الساعة 12:30 ليلًا، وسعر التذكرة 50 جنيها.
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