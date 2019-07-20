السيسى: احتجنا 25 مليار جنيه حتى نستطيع تنفيذ "التحول الرقمى"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن مصر تراجعت للغاية في السنوات الماضية وترتبت على هذا التراجع أشياء وأمور كثيرة"، مشيرًا إلى أن الشعب المصري شهد أداء متميزًا لدول أخرى متقدمة في التعامل مع مواطنيها، بينما لم تشهد مصر ذلك آنذاك.



وأضاف السيسي: "كان لهذا التراجع تأثير سلبي علي المواطن، وتلبية احتياجاته ومتطلباته بشكل أو بآخر، وكان هذا التراجع يمس الأمن القومي، والدليل على ذلك ما حدث في عام 2011"، مشيرًا إلى أن فكرة حدوث ما حدث بدولة بحجم مصر في تلك الفترة أمر يؤكد وجود مشكلة كبيرة في كل قطاعات الدولة المصرية آنذاك دفعت الشعب إلى التحرك بهذا الشكل ليتم تغيير الواقع.



وتابع: "سنكون قادرين وعلى دراية بشكل واضح مثل باقي الدول المتقدمة، وسنستطيع بتلك الطريقة أن تتمكن آليات العمل لدينا وللحكومة بأخذ دفعة تليق بمصر، خلال السنوات القادمة، وسنطلق هذا هنا في العاصمة الإدارية، اعتبارا من منتصف العام القادم أو نهايته".



وقال:"احتجنا 25 مليار جنيه حتى نستطيع تنفيذ البنية التي أتحدث عنها اليوم"، مضيفا: "أن هناك عقلا جديدا اليوم لم يكن موجودًا في السابق، والذي يجمع الدولة المصرية ويتعامل معها ويحقق الذكاء الصناعي والتعامل مع البيانات وينتج مؤشرات، وقرارات، وتحاليل لحياتنا ومواقفنا، وسننطلق إلى الأمام بإذن الله، اعتبارًا من العام القادم".



وأردف الرئيس قائلَا: "بالانطلاق الذي قمنا بإنجازه اليوم ثم باستمرارنا، ستحتل مصر المكانة التي تستحقها في هذا المجال"، موجهًا شكره إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية أكرم عبدالباسط، وكل أجهزة الدولة على تنفيذها الواقع "الذي نلمسه الآن في مدة زمنية بسيطة تعد إنجازًا كبيرًا تم تحقيقه، وكنا حريصين تمامًا علي ضغط تلك الفترة حتي نستفيد بالرقمنة".



كما وجه الرئيس السيسي شكره إلى تنسيقية الأحزاب والمقترحات التي طرحت سواء التى تعمل عليها الحكومة أو التي من الممكن الاستفادة منها حاليًا.



وقال السيسي - في ختام كلمته بجلسة التحول الرقمي: "إن شكل الدولة المصرية ومضمونها سيكونان مختلفين بإذن الله في المستقبل، وسنتحدث عن دولة جديدة تمامًا في كل المجالات وعلى رأسها مجال الرقمنة".