فلسطين: البناء فى الأراضى "ج" حق لنا غير قابل للمقايضة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن البناء في الأراضي المصنفة "ج" حق للفلسطينيين غير قابل للمقايضة مع الاستيطان الإسرائيلي أو المساواة فيما بينهما.



ووفق اتفاقية أوسلو، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية العام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".



وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.



أما المناطق "ج"، والتي تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.



وأضاف أشتية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، ردًا على قرار الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على بناء 715 وحدة سكنية للفلسطينيين في المناطق (ج)، و6 آلاف وحدة استيطانية، "لم تعد مصطلحات (أ، ب، ج) قائمة، لأن إسرائيل قد انتهكت اتفاق أوسلو وأنهته، ولا نحتاج إلى إذن من القوة المحتلة لبناء منازلنا على أراضينا.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا القرار الهزيل يهدف إلى خداع الرأي العام الدولي، وإضفاء الشرعية على الاستيطان ومحاولة المساواة بين بناء الفلسطيني على أرضه والبناء الاستعماري الاستيطاني، الذي يسرق الأرض والماء والهواء.



وشدد على أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، وسينتهي كما انتهى في دول كثيرة، وحقنا بأرضنا سيبقى رغم كل هذه القرارات.