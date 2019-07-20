الانتهاء من تدريب 70 طبيبًا بإنجلترا للعمل بمنظومة التأمين الصحي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تدريب 70 طبيبًا بانجلترا للعمل داخل الوحدات الصحية، بالمشروع القومى للتأمين الصحي الشامل.



وأضافت الوزارة أنه تم تدريب هؤلاء الأطباء على دفعتين، كل دفعة 35 طبيبا.



وأوضحت أن جميع الأطباء الذين تلقوا تدريب بالخارج يقومون بتدريب الأطباء الآخرين الموجودين بالمحافظة فور وصولهم ونقل خبراتهم التى تلقوها من التدريب بانجلترا.



وأشارت إلى أن التدريب على رأس العمل سيظل مستمر طول العمل داخل منظومة التـامين الصحي الشامل، ولفتت إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق أقصى استفادة علمية وعملية، ليكون للأطباء دورًا كبيرًا ومؤثرًا بعد عودتهم، داخل المنظومة والتي بدأ التشغيل التجريبي لها ببورسعيد في الأول من يوليو الجاري وتنتهى فى أول سبتمبر المقبل.