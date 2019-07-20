"الإحصاء" يرصد أهم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من السلع الزراعية بلغت 1.1 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2019 مقابل 1.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2018، بانخفاض قدره 86.6 مليون دولار خلال عام.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن أبرز صادرات مصر من السلع الزراعية تتمثل في محصول البطاطس بقيمة 200 مليون دولار، بصل بقيمة 80 مليون دولار، برتقال 175.5 مليون دولار.



يشار إلى أن جملة الصادرات المصرية لدول العالم تراجعت لـ10 مليارات دولار خلال الفترة بين شهري يناير وإبريل 2019 مقابل 10.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018.