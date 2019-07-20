إدارة برشلونة تتراجع عن ضم نيمار إلى صفوفها

صرح توني فريكسا، عضو مجلس إدارة برشلونة السابق، بأنه نصح النادي الكتالوني بعدم إعادة التعاقد مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.



وشغلت صفقة عودة النجم البرازيلي إلى برشلونة الصحف منذ بداية الصيف، وإن كانت إدارة النادي الإسباني نفت إمكانية حدوثها.



وقال فريكسا مع "جول": "هناك أسباب عدة، يمكنني ذكرها على مدار نصف ساعة، السبب الأهم هو أن نيمار قضا العامين الأخيرين في أخبار أبعد ما تكون عن الكرة".



وأكمل: "لا يمكن التشكيك في جودته، ولكن هناك شكوك حول الأداء الخاص به مستقبلًا، الطريقة التي غادر بها ومقاضاته برشلونة، لا أعرف إذا كان الفريق يحتاجه بعد جريزمان".



وأردف: "أحب المشاريع التي تكمل القطع الناقصة في الفريق، وليس إضافة النجوم، كيف تضيف نيمار إلى فريق يملك ميسي، سواريز، جريزمان، كوتينيو، وديمبيلي، أمر غير عقلاني".