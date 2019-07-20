الشاهد: لا أفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية

أكّد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أنّه لا يفكّر حاليا في الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى في ١٥ سبتمبر القادم.



جاء ذلك في تصريحات إعلامية اليوم على هامش افتتاح الشاهد اليوم الأربعاء المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج المنعقد تحت عنوان "التونسيون بالخارج: مساهمة فاعلة في بناء تونس الجديدة".



ومع ذلك، صرح الأمين العام لحزب "تحيا تونس" سليم العزابي أن الحزب سيرشح رئيس الحكومة يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية المزمعة، وأكد أن رئيس الحكومة يرفض الخوض في الموضوع قبل نهاية فترة الحداد على رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي.