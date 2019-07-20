"الصحة" تؤسس موقعًا إلكترونيًا لمعرفة أقرب نقطة فحص لسرطان الثدي

وأوضحت الوزارة أنه تم إطلاق الخط الساخن 15335 للتواصل مع الجمهور، كما أنه يمكن ملء استمارة على الموقع تستقبل المقترحات والشكاوى، تتضمن الاسم ورقم الموبايل والمحافظة والمركز، في إطار توفير آليات تواصل سريعة مع السيدات المستهدفات من المبادرة.

وكانت وزارة الصحة أطلقت مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي فى الاول من يوليو وتستمر المرحلة الأولى لمدة شهرين فى 9 محافظات.



وفرت وزارة الصحة والسكان موقعًا إلكترونيًا للتيسير على السيدات معرفة أقرب مركز مسح للكشف المبكر لسرطان الثدى قريب لمكان الإقامة، ومراكز العلاج من خلال إدخال اسم المحافظة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، والذي يتضمن أيضًا معلومات عن الحملة والتوعية وكيفية إجراء الفحص الذاتي، محافظات المرحلة الثانية.