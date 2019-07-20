السيسي: 13 مليار جنيه لتطوير 227 قرية ورفع كفاءتها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تكلفة المراحل الثلاث لتطوير ورفع كفاءة 277 قرية بلغت 13 مليار جنيه.



وأضاف خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني بالمؤتمر الوطني للشباب، اليوم الأربعاء، أن هناك 4500 قرية و28 ألف تابع لها بحاجة للتدخل والتطوير، مؤكدًا أن الدولة وحدها لن تستطيع القيام بالنهوض بالمناطق الأكثر فقرًا.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح اليوم الثلاثاء، المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، والذي يعقد علي مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية.