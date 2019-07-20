الخطوط السعودية: تسيير 4 رحلات إضافية بمطار القاهرة للأراضى الحجازية

صرح مصدر مسئول بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى القديم، إن شركة الخطوط الجوية السعودية ستسير طوال اليوم الأربعاء، 4 رحلات جوية إضافية من الصالة رقم 3، لنقل ضيوف بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، فى إطار الجسر الجوى الذى تسيره الشركة السعودية منذ انطلاق موسم الحج لهذا العام.



وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مسئولى الصالة رقم 3 بمطار القاهرة القديم، يقومون بتقديم كل الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لضيوف الرحمن، خاصة كبار السن والمرضى منهم، فى ظل توجهيات وتعليمات مسئولى وزارة الطيران المدنى والشركة السعودية.



وأشار المصدر، إلى أن شركة الخطوط السعودية، تسير الطائرات العريضة مثل طرازات A330 وB777 واللتين تتسعان لأكثر من 300 راكب فى الرحلة الواحدة، فى ظل حرص سلطات الطيران المدنى على استقبال الطائرات العريضة لعدم تكدس المطارات خلال موسم الحج.



وأضاف المصدر، أن هناك انتظامًا كبيرًا لكل رحلات الخطوط السعودية منذ انطلاق رحلات الحج لهذا العام، حيث لم تتلق غرفة الطوارئ بمطار القاهرة، أى شكاوى من جانب ضيوف بيت الله الحرام أو الجهات العاملة بمطار القاهرة.