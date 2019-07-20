ماتا: التفاؤل موجود في مانشستر يونايتد قبل مواجهة تشيلسي

أعرب الإسباني المخضرم خوان ماتا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي عن تفاؤله بشأن استعدادات النادي الانجليزي للموسم المقبل.



ويواصل اليونايتد استعداداته للموسم الكروي الجديد، حيث سافرت بعثة الفريق الى النروج لخوض مباراة ودية امام كريستيانسوند.



وقال ماتا في تصريحات صحفية: "أعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد، التفاؤل يعم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد، أثبتنا خلال الفترة التحضيرية أننا نلعب كمجموعة واحدة".



يذكر أن اليونايتد سيواجه تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز لموسم 2019-2020.



