تراجع الأسهم السعودية بختام التعاملات

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى" بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.1% خاسرًا 8.31 نقطة ليغلق عند مستوى 8732.62 نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.14% رابحًا 5.36 نقطة ليغلق عند مستوى 3808.08 نقطة.



وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 91.6 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 105 شركة، فيما تراجعت 65 شركة.



وهبطت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.59%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.80%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الصناديق



وجاء سهم "عطاء" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم اليمامة للحديد بنسبة 5.56%، ثم الواحة بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم "الوطنية للتعليم" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.90% ثم المواساة بنسبة 2.78%، ثم أسمنت الشرقية بنسبة 2.67%.