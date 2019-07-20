الشروق تخصص 200 مليون جنيه لقطاع المرافق في ميزانية 2020

كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن تخصيص 200 مليون جنية لخطة المرافق والتي يتم تنقيذها خلال العام المالي الجديدة 2019-2020، موضحا أن سيتم تنفيذ 4 مشروعات التي شملت علية الخطة الجديدة.

وأعلن رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، في تصريحات خاصة لـ"لدستور" عن تنفيذ شبكة صرف صحي للامتداد الشرق والامتداد الغربي للمدينة بقيمة 60 مليون جنية، موضحًا أن التكلفية الإجمالية لتنفيذ الشبكة تبلغ نحو 400 مليون، بينما سُتنفذ المرحلة الأولى منها خلال خطة العام المالى الراهن بقيمة 60 مليون جنية.

وفي السياق ذاته، قال المهندس على سعد معاون رئيس الجهاز مدينة الشروق، أن الخطة تشمل تنفيذ شبكة مياه مشروع دار مصر، وسكن مصر، بالامتداد الشرقي والغربي للمدينة بقيمة 50 مليون جنية، موضحا ًالبدء في التنفيذ خلال خطة العام المالى الجديدة.

وأضاف: سيتم رفع كفاءة محطة صرف "3" بقيمة 30 مليون جنيه، ضمن منظومة تطوير المدينة للعام الجديد 2019 - 2020.



