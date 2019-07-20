بلماضى وكلوب ضمن المرشحين من "فيفا" لجائزة أفضل مدرب فى العالم
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:46 م
وكالاتطباعة
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمى وحسابه في «تويتر» عن قائمة بأسماء 10 مدربين مرشّحين لجائزة أفضل مدرب فى العالم خلال العام 2019.
وجاءت القائمة كالتالي:
جمال بلماضي- مدرب منتخب الجزائر.
ديديه ديشان- مدرب منتخب فرنسا.
تيتى- مدرب منتخب البرازيل.
بيب غوارديولا- مدرب مانشستر سيتي.
يورغن كلوب- مدرب ليفربول.
إيريك تين هاغ- مدرب أياكس.
فرناندو سانتوس- مدرب البرتغال.
ماوريسيو بوتشيتينو- مدرب توتنهام.
مارسيلو غالاردو-مدرب ريفربلايت.
ريكاردو غاريسا- مدرب منتخب بيرو.
ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأفضل فى العالم " THE BEST" تحت رعاية "فيفا" في مدينة ميلانو الإيطالية في 23 المقبل.
وجاءت القائمة كالتالي:
جمال بلماضي- مدرب منتخب الجزائر.
ديديه ديشان- مدرب منتخب فرنسا.
تيتى- مدرب منتخب البرازيل.
بيب غوارديولا- مدرب مانشستر سيتي.
يورغن كلوب- مدرب ليفربول.
إيريك تين هاغ- مدرب أياكس.
فرناندو سانتوس- مدرب البرتغال.
ماوريسيو بوتشيتينو- مدرب توتنهام.
مارسيلو غالاردو-مدرب ريفربلايت.
ريكاردو غاريسا- مدرب منتخب بيرو.
ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأفضل فى العالم " THE BEST" تحت رعاية "فيفا" في مدينة ميلانو الإيطالية في 23 المقبل.