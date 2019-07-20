بلماضى وكلوب ضمن المرشحين من "فيفا" لجائزة أفضل مدرب فى العالم

كشف ​الاتحاد الدولي لكرة القدم​ عبر موقعه الرسمى وحسابه في «تويتر» عن قائمة بأسماء 10 مدربين مرشّحين لجائزة أفضل مدرب فى العالم خلال العام 2019.

وجاءت القائمة كالتالي:



​جمال بلماضي-​ مدرب منتخب الجزائر.



ديديه ديشان- مدرب منتخب فرنسا.



تيتى- مدرب منتخب البرازيل.



​بيب غوارديولا-​ مدرب مانشستر سيتي.



​يورغن كلوب- مدرب ليفربول.



إيريك تين هاغ- مدرب أياكس.



فرناندو سانتوس- مدرب البرتغال.



ماوريسيو بوتشيتينو- مدرب توتنهام.



مارسيلو غالاردو-مدرب ريفربلايت.



ريكاردو غاريسا- مدرب منتخب بيرو.



ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأفضل فى العالم " THE BEST" تحت رعاية "فيفا" في مدينة ميلانو الإيطالية في 23 المقبل.