كيربر.. تستعد لموسم "الملاعب الصلبة " بعد الخروج من "ويمبلدون"

تستعد لاعبة التنس الألمانية أنجيليك كيربر، لبدء مشاركتها في موسم "الملاعب الصلبة " بعد الخروج المبكر من بطولة إنجلترا المفتوحة للتنس "ويمبلدون" على الملاعب "العشبية " والتي أدت لوقف تعاملها مع المدرب، راينر شوتلر.



وستشارك اللاعبة كيربر - المصنفة " 13 " عالميًا - يوم الإثنين المقبل في بطولة "تورنتو " لتكون أول مشاركة لها في البطولات منذ الخروج المبكر من "ويمبلدون" .

وقررت كيربير، الاستعداد لبطولة أمريكا المفتوحة "فلاشينج ميدوز"، المقرر إقامتها في أغسطس المقبل بدون مدرب.



ورغم النتائج "المتذبذبة " لها في الموسم الحالي ، فإن اللاعبة كيربر مازالت حريصة على تحقيق نتائج جيدة خلال الأسابيع المقبلة ، بغية التأهل للبطولة الختامية "نهائي الدوري العالمي" لموسم المحترفات، والتي تشارك فيها أفضل ثمانية لاعبات على مدار الموسم.



وحول مدربها الجديد، أكدت كيربر، أنها لا تشترط أن يكون رجلا أو سيدة ، مشددة على ضرورة أن يحظى بخبرة كبيرة ، ونفس الحماس الذي تتمتع به، وأنه ليس من الضروري أن يكون ألمانيا ، لكن يجب أن تكون هناك لغة مشتركة يمكن التفاهم بها- حسب قولها.