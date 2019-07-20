رد قوي من الترجي التونسي للكاف بعد حصوله على بطل إفريقيا 2019

علق نادي الترجي التونسي، عقب القرار الرسمي من المحكمة الرياضية "تاس" بحصوله على بطل دوري أبطال إفريقيا 2019، عقب أن ألغى الاتحاد الإفريقي قرار تتويجه بسبب عامل التحكيم خلال مباراة النهائي.



وقال الترجي التونسي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحن الأبطال مرة أخرى نحن إفريقيا مرة أخرى، نحن تراجي دولا إلى الأبد".



بينما تابع حساب آخر للترجي عبر موقع "فيسبوك" : "ألف مبروك ...الترجي بطل إفريقيا التاس تصنف الترجي الرياضي التونسي وتلغي بذلك قرار الكأس ألف مبروك البطولة الإفريقية الرابعة".



وكان الاتّحاد الإفريقي قد اتخذ قرارًا بتاريخ 5 جوان 2019 يقضي بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي والوداد، بعد انسحاب الفريق المغربي، اعتراضًا على تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد 'الفار'.



وقرر الكاف إعادة المباراة في ملعب خارج التراب التونسي، كما تقرّر اعتماد نتيجة مقابلة الذهاب في المغرب.



وتعود أسباب هذا القرار حسب اللجنة الاستعجالية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى توقف المقابلة لأسباب أمنية.



