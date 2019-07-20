السيسي يشهد جلسة "حياه كريمة" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جلسه مبادرة"حياه كريمة" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، إضافة إلى شرح أبعاد المبادرة واتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذ المبادرة.



ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة، وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة «حياة كريمة» من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.