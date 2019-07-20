برنامج ثقافي وفني شامل بثقافة المنيا

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنيا تقديم فعاليات المرحلة الأولى للبرنامج الثقافي والفني الشامل لليوم الرابع على التوالى، للنشر الوعي والمعرفة.



وبدأت الفعاليات بأنشطة ثقافية وفنية نفذت بقرية بني روح بملوي، تتضمن ورش رسم وتلوين من البيئة المحيطة بهم وطريقة تلوينها وكيف تعبر عن الطبيعة والبيئة المحيطة بك، وقام الفنان إيهاب نادى بشرح كيفية تصميم أو رسم لوحة فنية وتوزيع الألوان عليها وأبدى أبناء القرية عن سعادتهم فى إظهار مواهبهم الرائعة فى الرسم والتعبير عن الوحدة الوطنية بينهم.



كما تواصل ورشتى الجلود بالكروشية، وورشة خرز وإكسسوارات للفتيات والسيدات تم خلالها تدريبهن على إخراج أعمال فنية من الخرز والجلود.