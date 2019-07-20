السيسي: آليات الدولة ستحصل على دفعة قوية من أجل المستقبل

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أنه تم إنشاء مركز لتجميع السيرفرات المعلوماتية الخاصة بمصر في مكان ما وتأمينه على أعلى مستوى باعتباره من مشروعات الأمن القومي المصري، موضحًا أنه تم العمل في هذا المركز منذ عامين واكتمل حاليًا وهو يجمع كل "الخوادم" الخاصة بقاعدة المعلومات.



ووصف الرئيس السيسي، بأنه العقل الرقمي للدولة المصرية، موضحًا أن آليات الدولة المصرية ستحصل على دفعة قوية من أجل المستقبل، قائلًا: "بكرة تشوفوا دولة جديدة خالص".



جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.