طهران تعتزم محاربة واشنطن "فضائيًا"

قال وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني محمد جواد جهرومي آزاري، إن قمر الاتصالات الوطني ناهد -1 سيكون جاهزًا للإطلاق خلال أسبوعين.



وقال آزاري، في مؤتمر صحفي في طهران اليوم الأربعاء، إن وزارته ستسلم القمر الصناعي إلى وزارة الدفاع في غضون أسبوعين.



وقال جهرومي إن العيوب التي أدت إلى إجهاض الإطلاق مرتين في فبراير 2019 تم تصحيحها.



قيل إن ناهد -1 جاهز للإطلاق في عام 2016 عندما كشف الرئيس حسن روحاني عن المشروع لأول مرة.



وضعت إيران أول قمر صناعي للاتصالات، أوميد (الأمل)، في مداره في فبراير 2018، باستخدام صاروخ حاملة الأقمار الصناعية سافير.



واتهم قائد الحرس الثوري الإيراني أمير علي حجي زاده إدارة روحاني بتعليق إطلاق "جاهز لإطلاق قمر صناعي يحمل صواريخ" خوفًا من تصرفات الولايات المتحدة.



ونفت وزارة الدفاع الإيرانية المسئولة عن برنامج الفضاء الإيراني الاتهامات الدولية لطهران باستخدام برنامج الفضاء كغطاء لبرنامج الصواريخ الباليستية.