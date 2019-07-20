الشائعات خطر يهدد المجتمع بثقافة بنى سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث نفذ بيت ثقافة أهناسيا الخضراء ورشة فنية لعمل براويز بالورق باستخدام ورق فوم ملون وكرتون ومادة لاصقة وألوان فلوماستر، كما أقام قصر ثقافة بني سويف ورشة رسم حر، وعقد بيت ثقافة الفشن ورشة رسم بعنوان "ثورة 23 يوليو" باستخدام الألوان الخشب.



وأقام قصر ثقافة ببا ندوة بعنوان "الشائعات خطر يهدد المجتمع" تناول خلالها تعريف الشائعة بأنها خبر أو مجموعة أخبار زائفة ينتشر بشكل سريع بين الناس ودائما ما تكون هذه الأخبار شيقة ومثيرة وكيفية السيطرة عليها، ويمكن مقاومتها بضرورة التأكد من المصدر خصوصا من الأخبار الحساسة والمهمة والتوعية ومحاربة الصفحات التي تنشر أخبار بلا مصدر.



وأقامت مكتبة سمسطا محاضرة بعنوان "الانتماء للوطن" ألقاها محفوظ غلاب مدیر عام التأهیل الاجتماعی، تحدث عن حب الوطن والانتماء بأنه الحب الفطري للوطن، حيث یعد حب الوطن أحد الأمور المحببة في النفس البشرية، كما نظم نادى أدب ببا أمسية شعرية شارك فيها مجموعة من الشعراء "عصام فؤاد، ماهر البوسيلي، أحمد شعبان، أحمد حمدي والروائية رانيا زينهم والقاص أحمد عويس" وآخرين.