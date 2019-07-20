الأربعاء 31 يوليه 2019 الموافق 28 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الثقافة

الشائعات خطر يهدد المجتمع بثقافة بنى سويف

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:28 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
طباعة
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث نفذ بيت ثقافة أهناسيا الخضراء ورشة فنية لعمل براويز بالورق باستخدام ورق فوم ملون وكرتون ومادة لاصقة وألوان فلوماستر، كما أقام قصر ثقافة بني سويف ورشة رسم حر، وعقد بيت ثقافة الفشن ورشة رسم بعنوان "ثورة 23 يوليو" باستخدام الألوان الخشب.

وأقام قصر ثقافة ببا ندوة بعنوان "الشائعات خطر يهدد المجتمع" تناول خلالها تعريف الشائعة بأنها خبر أو مجموعة أخبار زائفة ينتشر بشكل سريع بين الناس ودائما ما تكون هذه الأخبار شيقة ومثيرة وكيفية السيطرة عليها، ويمكن مقاومتها بضرورة التأكد من المصدر خصوصا من الأخبار الحساسة والمهمة والتوعية ومحاربة الصفحات التي تنشر أخبار بلا مصدر.

وأقامت مكتبة سمسطا محاضرة بعنوان "الانتماء للوطن" ألقاها محفوظ غلاب مدیر عام التأهیل الاجتماعی، تحدث عن حب الوطن والانتماء بأنه الحب الفطري للوطن، حيث یعد حب الوطن أحد الأمور المحببة في النفس البشرية، كما نظم نادى أدب ببا أمسية شعرية شارك فيها مجموعة من الشعراء "عصام فؤاد، ماهر البوسيلي، أحمد شعبان، أحمد حمدي والروائية رانيا زينهم والقاص أحمد عويس" وآخرين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

فرج عامر: حرصت على انتقال أبو جبل للزمالك احترامًا للنادي

منذ حوالي 3 ساعات

اكتشاف بقايا مبنى أثري يرجع للعصر اليوناني الروماني بشمال سيناء

منذ ساعة و 25 دقيقة

السيسى: نتعامل مع بيانات "التموين" بسرية ولا تُكشف لأى جهة

منذ حوالي 8 ساعات

بالصور.. معمر إندونيسى عمره 130 عامًا يؤدى مناسك الحج

ads

الصور

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

الأكثر قراءة

خاص.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بارتكاب "مذبحة المرج"

زيادة سنوية 25%.. تعديلات على قانون الإيجار القديم غير السكني

السيسى: نتعامل مع بيانات "التموين" بسرية ولا تُكشف لأى جهة

رد قوي من الترجي التونسي للكاف بعد حصوله على بطل إفريقيا 2019

ستوديو

رسميًا.. المحكمة الرياضية تعلن الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا

وزير الاتصالات: صناعة البرمجيات فى مصر نقلة نوعية (فيديو)

شاهد.. انطلاق مؤتمر مبادرة "حياة كريمة" بحضور السيسى

"ولاد البلد" تنهى أولى محطاتها بسوهاج وتستعد للأقصر

رياضة

بلماضى وكلوب ضمن المرشحين من "فيفا" لجائزة أفضل مدرب فى العالم

كيربر.. تستعد لموسم "الملاعب الصلبة " بعد الخروج من "ويمبلدون"

رد قوي من الترجي التونسي للكاف بعد حصوله على بطل إفريقيا 2019

قولا واحدا.. تتويج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا 2019

الرئيس نيوز

السيسي: اختيار 50 ألف موظف حكومى لتدريبهم قبل الانتقال للعاصمة الإدارية

السيسي: "هنبقى في العاصمة الجديدة منتصف العام المقبل"

السيسي يطمئن المصريين: "بياناتكم بنتعامل معاها بسرية"

السيسي: توفير قواعد بيانات كاملة للمجتمع المصري مسألة أمن قومي

منوعات

أوزبكستان تعتقل رجل حاول تهريب 14 سبيكة ذهب في معدته

"جن مصور".. طفل يسقط من الطابق السادس ولا يصاب بأذى

قرار صادم من السلطات الصينية ضد المطاعم الإسلامية في بكين

العثور على جثة مالك أكبر سلسلة مقاهي في الهند

كشكول

وزير التعليم يكرم"مطروح" ضمن أفضل مدارس اللغات على مستوي الجمهورية

تعليم الفيوم تعلن عن حاجتها لعددا من الوظائف - اعرف التفاصيل

"التعليم مستمر" دورة تدريبية للأخصائي الإجتماعى والنفسى بتعليم الوادى الجديد

رئيس جامعة القاهرة يلتقي سفير أرمينيا لبحث سبل التعاون الأكاديمي

إسلام سياسي

"العالمي للفتوى" في تقريره نصف السنوي: فتاوى الإخوان تحرض على الحروب الأهلية

بعد فضائح السرقة داخل الجماعة.. عمرو دراج يعلن تبرؤه من الإخوان

الإفتاء: 55% من فتاوى الإخوان تحرض على العنف والقتل

تحذير دولى من عودة نشاط داعش وقدرته على التكييف والبقاء


زيت وسكر

“القوى العاملة” تكافئ عمالها بصرف 50% من الأجر الوظيفي

رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية: 77% من إيرادات الموازنة بفضل العاملات

“الصحة”: عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة تستقبل 12065 حاجًا مصريًا

زيادة رسوم المغادرة في المطارات (مستند)

مقالات الرأي
منى رجب
بطل من الشرطة.. نموذج مُشرف للشجاعة والإقدام
د. منى حلمى
عن يوسف شاهين المُتيم بالسينما والرقص والسجائر
القس. رفعت فكرى
بإمكانك أن تصنع الكثير
د.مينا بديع عبدالملك
فى تذكار انتقال أسقف شجاع ملتحف بالبساطة
المزيد

الثقافة

برنامج ثقافي وفني شامل بثقافة المنيا

الشائعات خطر يهدد المجتمع بثقافة بنى سويف

الحجار وخلطبيطة وكارفان وفابريكا في "الصيف الدولي" بالإسكندرية

قصور الثقافة تنظم معرض كتب "أفريقيا السوداء"

صفحتنا ع الفيس بوك