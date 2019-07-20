قولا واحدا.. تتويج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا 2019

أقرت محكمة التحكيم الرياضي "تاس"، منذ قليل، بشكل رسمي، قرارها النهائي بخصوص قضية مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي والوداد البيضاوي.



وحسب الصفحة الرسمية للترجي الرياضي التونسي فقد تم إقرار الفريق بطلا لنسخة 2018-2019.



وكان الاتحاد الإفريقي قد اتخذ قرارًا بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد بعد انسحاب الفريق المغربي، اعتراضًا على تعطل تقنية الفار.



وكان الاتّحاد الإفريقي قد اتخذ قرارًا بتاريخ 5 جوان 2019 يقضي بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي والوداد، بعد انسحاب الفريق المغربي، اعتراضًا على تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد 'الفار'.



وقرر الكاف إعادة المباراة في ملعب خارج التراب التونسي، كما تقرّر إعتماد نتيجة مقابلة الذهاب في المغرب.



وتعود أسباب هذا القرار حسب اللجنة الاستعجالية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى توقف المقابلة لأسباب أمنية.



وقد طالبت اللجنة الترجي الرياضي التونسي بمراسلة الكتابة العامة للاتحاد وإرجاع رمز البطولة والميدالية في انتظار تعيين الموعد الرسمي وتحديد الملعب الذي سيحتضن المقابلة، إضافة إلى موقف الترجي من هذا القرار.