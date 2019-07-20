تسليم عقود 48 وحدة سكنية لمستحقيها في الرويسات جنوب سيناء

سلمت محافظة جنوب سيناء، والمدير التنفيذي لصندوق "تطوير العشوائيات " خالد صديق، اليوم

الأربعاء، عقود 48 وحدة سكنية لمستحقيها، ضمن الإسكان بديل العشوائيات، في منطقة "الرويسات " التابعة لمدينة شرم الشيخ، كمرحلة أولي.



وصرحت - خلال عقود تسليم الوحدات اليوم الأربعاء- بأنه تم الانتهاء من تطوير منطقة "الرويسات " العشوائية بالكامل وإنشاء 496 وحدة سكنية عن طريق صندوق تطوير العشوائيات بتكلفة مائتي مليون جنيه؛ للقضاء على العشوائيات بالمنطقة وتوفير السكن البديل الآمن للأهالي الذين كانوا يقطنون في مناطق خطرة، سواء تحت خطوط الضغط العالي أو في سفح الجبل أو في مجري سيل.



وأشارت إلى أن الوحدات كاملة المرافق من مياه وغاز طبيعي وصرف وهاتف، وأنه من المقرر تسليم باقي الوحدات تباعا بعد موافقة جهاز تنمية سيناء على أسماء المستحقين.



وأوضح أنه يتم اتباع توجيهات القيادة السياسية بإقامة مجتمع متكامل بمنطقة "الرويسات " على مساحة خمسة آلاف فدان، بها وحدات سكنية متنوعة،ومجمعات خدمية،ومسجد، وكنيسة، ووحدة صحية، ومركز شباب،وورش، ومدارس،مضيفا أنه سيتم إتاحة العديد من فرص العمل، لافتا إلى أن البوابات التي خصصت للدخول والخروج إلى "الرويسات " تم تنفيذها بشكل حضاري وبنظرة مستقبيلة.



ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لصندوق "تطوير العشوائيات " خالد صديق، أن تلك الوحدات التي مولت من الصندوق، تم الانتهاء منها خلال عام واحد فقط، منذ بدء التنفيذ لإنشاء مجتمع كامل، مشيرا إلى أنه خلال خمسة أعوام فقط ستتحول منطقة "الرويسات " إلى منطقة حضارية متكاملة.



وأكد أن جنوب سيناء بالكامل ستتحول إلى نموذج مثالي لكافة المحافظات.