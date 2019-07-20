الاقتصاد الإيطالي يواصل الركود في الربع الثاني من 2019

أعلن مكتب الإحصاء الإيطالي اليوم الأربعاء، استمرار ركود اقتصاد إيطاليا خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث لم ينمو اقتصاد إيطاليا خلال هذه الفترة.



وقال المكتب في بيان له إن إجمالي الناتج المحلي لم يتغير خلال الفترة من أبريل إلى يونيو على أساس سنوي أو ربعي.



وأضاف المكتب أن " فترة ركود الاقتصاد الإيطالي، التي بدأت منذ الربع الثاني من العام الماضي، استمرت خلال الربع الثاني من عام 2019".



ويشار إلى أنه بجانب اليونان، تعد إيطاليا الدولة الوحيدة بالاتحاد الأوروبي التي لم يعد اقتصادها لمستويات ما قبل أزمة 2008.