"جن مصور".. طفل يسقط من الطابق السادس ولا يصاب بأذى

تعرض طفل صيني تركه والده في المنزل وحيدًا للسقوط من الطابق السادس، لطنه ظل على قيد الحياة، و

قالت الشرطة الصينية، إن الطفل كان وحيدًا في المنزل عندما خرج إلى الشرفة.



وأوضحت أحد المواطنين الصينين، أنها رأت طفلا صغيرًا كان يتدلى من أحد العمارات وعلى الفور بحثت عن شيء تلتقطه به واعتقدت اولا انها يمكن أن تلتقطه بيديها لكن ذلك لم يكن لينجح، فبحثت عن المساعدة.



وألتقطت موظفو البنايات المجاورة وسكان الحي الطفل باستخدام بطانية كبيرة، فيما اصطحب أحد الجيران الطفل إلى المستشفى، ولم يصب الطفل بأي أذي جراء الحادث.

لحظة سقوط طفل صيني من الدور السادس pic.twitter.com/rW1ACwyKSp — BBC News عربي (@BBCArabic) July 31, 2019