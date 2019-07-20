فيليكس: أحلم بالوصول إلى إنجازات رونالدو
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:18 م
وكالاتطباعة
أفصح مهاجم فريق اتلتيكو مدريد الإسباني الجديد، الدولي البرتغالي الشاب جواو فيليكس عن حلمه بالوصول إلى إنجازات أسطورة بلاده كريستيانو رونالدو.
وقال فيليكس: "رونالدو لديه 5 كرات ذهبية وهذا حلم الجميع، وأنا أريد التألق وتحقيق الألقاب مع فريقي مثل المهاجمين الذين تألقوا في السابق مع الروخي بلانكوس كفرناندو توريس، دييغو فورلان، سيرجيو أغويرو ورادميل فالكاو وأنا لذلك اخترت الاتليتي".
يذكر أن جواو فيليكس وقع مع اتلتيكو مدريد بعقد يعتبر الأضخم في هذا الميركاتو الصيفي، حيث حصلت الصفقة بمقابل 126 مليون يورو.
وقال فيليكس: "رونالدو لديه 5 كرات ذهبية وهذا حلم الجميع، وأنا أريد التألق وتحقيق الألقاب مع فريقي مثل المهاجمين الذين تألقوا في السابق مع الروخي بلانكوس كفرناندو توريس، دييغو فورلان، سيرجيو أغويرو ورادميل فالكاو وأنا لذلك اخترت الاتليتي".
يذكر أن جواو فيليكس وقع مع اتلتيكو مدريد بعقد يعتبر الأضخم في هذا الميركاتو الصيفي، حيث حصلت الصفقة بمقابل 126 مليون يورو.