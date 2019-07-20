فيليكس: أحلم بالوصول إلى إنجازات رونالدو

أفصح مهاجم فريق ​اتلتيكو مدريد الإسباني​ الجديد، الدولي ​البرتغالي الشاب ​جواو فيليكس​ عن حلمه بالوصول إلى إنجازات أسطورة بلاده كريستيانو ​رونالدو​.



وقال فيليكس: "رونالدو لديه 5 كرات ذهبية وهذا حلم الجميع، وأنا أريد التألق وتحقيق الألقاب مع فريقي مثل المهاجمين الذين تألقوا في السابق مع ​الروخي بلانكوس​ كفرناندو ​توريس​، ​دييغو فورلان​، ​سيرجيو أغويرو​ و​رادميل فالكاو​ وأنا لذلك اخترت الاتليتي".



يذكر أن جواو فيليكس وقع مع اتلتيكو مدريد بعقد يعتبر الأضخم في هذا الميركاتو الصيفي، حيث حصلت الصفقة بمقابل 126 مليون يورو.