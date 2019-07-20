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محافظات

المنوفية: تمويل 2256 مشروعا بـ 60 مليون جنيه خلال 5 أشهر

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:18 م
جريدة الدستور
أش أ
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صرحت محافظة المنوفية بأن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام بتمويل نحو 2256 مشروعا صغيرا بقرى ومدن المحافظة بمبلغ 60 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من يناير وحتي مايو الماضي.

وقالت المحافظة - في تصريح لها اليوم الأربعاء - إن هذه المشروعات ساهمت في توفير نحو 3 آلاف و796 فرصة عمل لأبناء المحافظة وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم الدعم لأصحاب المشروعات وتوفير فرص عمل حقيقية لشباب المحافظة.

وأشارت إلى أن الجهاز قدم خدمات غير مالية تشمل التسويق والتدريب ودعم المشروعات أثناء تلك الفترة من خلال عرض 125 نموذجا استرشاديا لدراسة الجدوى، وعقد 26 ندوة وورشة عمل، وعقد 5 دورات تدريبية لعدد 106 متدربين في برنامج (ابدأ مشروعك) وإتاحة 3 معارض مركزية لـ 31 عارضا وتقديم خدمة معلومات الأعمال لـ 23 مستفيدا.

وأوضحت أن المحافظة تحرص على تقديم الدعم الكامل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تشغيل الشباب وتأهيلهم لسوق العمل للحد من البطالة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بقطاع الشباب وتوفير فرص عمل حقيقة لهم وتقديم الدعم اللازم لتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطن.
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