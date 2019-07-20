انتهاء جلسة "التحول الرقمي التسويق الحكومي"

انتهت منذ قليل جلسة "التحول الرقمي، التسويق الحكومي" بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح أمس الثلاثاء، المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، والذي يعقد على مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية.

