يكاردى يبدى رغبته فى الانتقال إلى روما

أفادت شبكة سكاي سبورتس في إيطاليا أن ماورو ​إيكاردي، لاعب ​إنتر ميلان،​ يفكر بالانتقال إلى نادي روما في صفقة تبادل قد تشهد قدوم إيدن دزيكو إلى النيراتزوري.



من جهته أوضح مدرب الإنتر ​أنطونيو كونتي،​ أن الأرجنتيني إيكاردي ليس جزءًا من خططه، ومن المتوقع أن ينتقل بعيدًا عن إنتر في نافذة الانتقالات هذه.



وقد أحرز اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي انضم إلى إنتر من سامبدوريا في عام 2013، 17 هدفًا في 37 مباراة مع فريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي خلال موسم 2018- 2019.