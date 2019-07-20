محاولات مكثفة من قبل باريس سان جيرمان لحبس نيمار

كشفت تقارير صحف إسبانية، عن أن نادي باريس ​سان جيرمان​ يواصل محاولاته للإبقاء على ​نيمار​ دا سيلفا الموسم المقبل.



وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ​ليوناردو،​ المدير الرياضي للنادي الباريسي، يعمل من أجل إبقاء نيمار مع النادي الفرنسي لموسم آخر، مع تقديم وعد بالموافقة على رحيله في الصيف المقبل.



وأضافت الصحيفة أن ليوناردو قد اجتمع مع ممثلى نيمار، ومن المنتظر أن يعقد جلسة مع اللاعب في الصين خلال الأيام المقبلة.



وأكدت الصحيفة أن ليوناردو يرى أنه من الصعب قيام الفريق في مبادلة نيمار بلاعب آخر مميز في الصيف الحالي.



أما من جهته، فيبدو أن نيمار قد حسم قراره بالرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.