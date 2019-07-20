السيسي يكشف موعد نقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه خلال منتصف العام القادم سيتم العمل بشكل كامل، على نقل الوزارات والهيئات التابعة لها لمقاراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية، والتي كلفت الدولة 25 مليار جنيه للبينه التحتية لتحقيق الذكاء الصناعي.



جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.