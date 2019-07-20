وزير الخارجية الإيراني يشيد بالرئيس التونسي الراحل

زار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سفارة تونس في طهران اليوم الأربعاء، وأشاد بالرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي بتوقيعه على كتاب تذكاري.



وكتب ظريف في رسالة تعازيه "نيابة عن الحكومة والأمة الإيرانية، أعرب عن خالص التعازي لحكومة وشعب تونس الشقيقة على وفاة الرئيس السبسي".



ووصف الدبلوماسي الإيراني الرئيس السبسي بأنه قائد بارز في العالم العربي ورمز للديمقراطية والعقلانية والصبر والتعايش السلمي في تونس.



وتوفي السبسي يوم الخميس 25 يوليو عن عمر يناهز 92 عامًا في مستشفى عسكري بتونس بعد أن دخل المستشفى بسبب مخاوف صحية قبل يوم واحد.



وكان ظريف قد بعث برسالة تعزية يوم الخميس إلى نظيره التونسي في وفاة رئيس البلاد.



وبعث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم الجمعة الماضي برسالة تعزية للحكومة والأمة التونسية على وفاة بيج قائد السبسي، نصلي من أجله وتمنى للأمة التونسية العظيمة الرخاء والسعادة.