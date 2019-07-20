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رياضة

ديبالا يضع مطالبات مالية أمام إدارة مانشستر يونايتد

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:14 م
جريدة الدستور
وكالات
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ثار جدل خلال الفترة الماضية من تعاقد مانشستر يونايتد مع ديبالا لاعب اليوفينتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فقد وضع اللاعب مطالبه، والتي يقوم أبرزها على الحصول على ثاني أعلى أجر في الدوري الإنجلليزي برغبته في تقاضي 350 ألف جنيه إسترليني إسبوعيًا .

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ديبالا يريد زيادة على راتبه الذي يبلغ 7.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا قبل الانتقال إلى مسرح الأحلام، ورفع قيمته إلى مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني.

وأشارت هذه المصادر أن طلب باولو ديبالا مرفوض داخل مانشستر يونايتد، خصوصًا بعد موافقة غالبية اللاعبين على تخفيض راتبهم بنسبة 25 % بعد الفشل بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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