«العليمي» يتقدم بتشريع جديد للسماح بتقنين الأراضي الزراعية

تقدم النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتعديل جديد على مشروع قانون رقم 144 الخاص بتقنين أملاك الدولة.

وأوضح العليمي، أن التعديلات شملت رسوم تقنين الأراضي المبالغ فيها والتي تم وضعها بالقانون، لافتا أن تخفيف قيمة التقنين سيكون حافظ لاسترداد جزء أكبر من أملاك الدولة، منوها أن السماح لتقنين الأراضي الزراعية ليس مخالفًا للدستور، بل سيكون له شروط قبل اتخاذ قرار أو تأشيرة التقنين والتصالح.

وأكد أن التعديل يتضمن السماح لتقنين الأراضي الزراعية، بشرط التأكد من أنها تدر نفعا كبير سواء لصاحبها أو لأهل البلد، بمعنى أن تكون الأرض للمنفعة العامة وليست الخاصة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي حظر تقنين الأراضي الزراعية إلا في حالة أن الأراضي أصبحت بور وغير نافعة للزراعة مرة أخرى، الأمر الذي يجب تعديله حتى يتم الاستفادة من قيمة التقنين لهذه الأراضي، وفي نفس الوقت الأرض ذاتها تفيد عدد كبير من المواطنين.